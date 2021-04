Messina: domani nuovi monitoraggi sulle gallerie della A20

8 Aprile 2021 20:54

Da domani partiranno le verifiche per le gallerie Mongiove, Torretta, Calavà e Petraro della A20 Messina-Palermo

Nell’ambito del programma di monitoraggi strutturali e indagini georadar sulle gallerie autostradali gestite da Autostrade Siciliane, da domani partiranno le verifiche per le gallerie Mongiove, Torretta, Calavà e Petraro della A20 Messina Palermo. Per consentire i rilievi, dalle ore 14.00 di domani (venerdì 9) e sino alle ore 24.00 di domenica 11 aprile, i mezzi in transito in direzione Palermo saranno dirottati verso un’uscita obbligatoria istituita allo svincolo di Patti, con rientro a quello di Brolo. Inoltre, sempre in direzione Palermo, solo domani dalle ore 8.00 alle ore 14.00, sarà chiuso al transito il tratto compreso tra il km. 63,740 e il km. 65,660 e veicoli in viaggio saranno deviati verso la carreggiata di monte (in direzione Messina), dove vigerà pertanto il doppio senso di marcia.