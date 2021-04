23 Aprile 2021 11:46

Messina: dal prossimo 3 maggio l’ultima fase dei lavori di adeguamento degli scarichi fognari lungo la SS114, l’intervento si concluderà inderogabilmente entro Giugno

Riprenderanno il prossimo 3 maggio i lavori nel cantiere allestito lungo la Strada Statale 114, in località Mili Canneto, per consentire l’esecuzione dell’ultima tranche di interventi infrastrutturali di adeguamento degli scarichi fognari del canale collettore Cassina che va dal villaggio di Grotte, nella zona nord della città, sino a Mili, nella zona Sud. E’ stato deciso al termine di una riunione tra i vertici aziendali di AMAM SpA e i rappresentanti della ICOSER Srl, l’impresa di Gangi (PA) che si è aggiudicata l’appalto finanziato con fondi Masterplan e che aveva dovuto sospendere le attività per il sopraggiungere di problematiche per la cui soluzione si è richiesto l’adeguamento esecutivo, con individuazione di lavori supplementari. Per questo, si era reso necessario acquisire il preventivo parere dell’Ufficio del Genio Civile di Messina e, nei mesi scorsi, era stato necessario sospendere temporaneamente i lavori che consentiranno di efficientare il sistema di deflusso degli scarichi, prevedendo la sostituzione delle condotte di mandata dell’impianto di sollevamento fognario. Come convenuto nella sede di AMAM, dunque, la ditta ICOSER srl, in forza del nulla osta accordato, completerà l’intervento entro il mese di Giugno prossimo, restituendo l’importante arteria della zona Sud di Messina alla normale fruizione viaria, evitando che il permanere del cantiere possa creare nocumento agli abitanti e agli operatori economici della zona, nella stagione estiva.