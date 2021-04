Messina: corse clandestine di cavalli, denunciati gli organizzatori e sottoposti a sequestro cavalli e calessi

26 Aprile 2021 11:08

Messina: corse clandestine di cavalli. La Polizia di Stato denuncia gli organizzatori e sottopone a sequestro cavalli e calessi

Denunciati in stato di libertà i due fantini sorpresi ieri mattina all’alba lungo il litorale di Santa Margherita. Erano pronti a dare il via alla corsa tra cavalli incitati dalle urla e dai clacson dei numerosi astanti, subito dileguatisi all’arrivo delle Volanti. Su segnalazione pervenuta presso la Sala Operativa, i poliziotti impegnati nel controllo del territorio sono tempestivamente intervenuti ed evitato che la gara avesse luogo. I reati contestati sono maltrattamento e violazione del divieto di combattimenti tra animali. I cavalli, così come i calessi e la relativa attrezzatura sono stati sottoposti a sequestro penale. Ulteriori accertamenti sugli animali saranno effettuati da personale veterinario dell’ASP per accertarne lo stato di salute.