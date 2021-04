Messina, potenziati i controlli anti Covid: sanzionate una ventina di persone intente a consumare cibo e bevande in un locale, chiusa una palestra che continuava ad accogliere clienti

12 Aprile 2021 11:29

Messina: potenziati i controlli anti Covid nel fine settimana. Numerose le persone sanzionate, un centinaio gli esercizi commerciali sottoposti a verifica

Proseguono i servizi interforze anti-Covid in città e in tutta la provincia di Messina, volti al contrasto delle violazioni alla normativa vigente anti-Covid. Numerosi le persone sanzionate e gli esercizi commerciali sottoposti a verifica. Nella sola serata di sabato, gli operatori impegnati in centro città e nei luoghi a maggior rischio assembramento hanno sanzionato una ventina di persone, titolari e avventori, presso un esercizio commerciale. All’interno del locale, nonostante una prima segnalazione e richiamo al rispetto della normativa ad inizio serata, intorno alle 22.00, un elevato numero di persone continuava a consumare cibo e bevande. Situazione similare è stata riscontrata a S.Agata Militello dove i poliziotti hanno sanzionato due avventori con le stesse motivazioni. Chiusa altresì una palestra che continuava ad accogliere clienti. Il proprietario della palestra è stato sanzionato per violazione della normativa anti-Covid (euro 400) e per esercizio abusivo di attività fisico motoria, che prevede la contestazione di una sanzione che va da 1000 a 6000 euro.