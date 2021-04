Messina, cerimonia Alzabandiera del 24° Reggimento Artiglieria della Brigata Meccanizzata Aosta [FOTO]

13 Aprile 2021 10:38

Messina, cerimonia Alzabandiera del 24° Reggimento Artiglieria della Brigata Meccanizzata Aosta: le parole dell’Assessore Mondello

Si è tenuta stamani, nei locali della Caserma AINIS a Messina, la cerimonia dell’Alzabandiera; il vessillo nazionale è stato innalzato alla presenza del 24° Reggimento Artiglieria della Brigata Meccanizzata Aosta, che ha sede nel suddetto presidio militare, e dell’Assessore con delega alle Forze Armate Salvatore Mondello. Dopo il tradizionale squillo di tromba è stato eseguito l’inno nazionale, che ha sottolineato la solennità del momento, nonostante lo schieramento del personale militare fosse ridotto, per comprensibili ragioni di sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni nazionali anti COVID. “Un momento di grande emozione – ha dichiarato l’Assessore Mondello a margine della manifestazione – e un privilegio che mi gratifica a conferma della preziosa sinergia instaurata con la Brigata Meccanizzata Aosta e con le Forze Armate in generale. Non a caso, l’Amministrazione comunale di Messina è tra le pochissime in Italia ad avere previsto questa prestigiosa delega, che mi onoro di avere ricevuto. Ringrazio il Colonnello Salvatore Russo e il Tenente Colonnello Francesco Bonavita, che con questo gesto di alta valenza simbolica, hanno suggellato una collaborazione interistituzionale, che ha dato e dà contributi costanti alla città, in un clima di serenità e di supporto”. La Brigata Meccanizzata Aosta è stata infatti a fianco dell’Amministrazione comunale in numerose attività condivise; si ricorda, in particolare, la gestione dell’Emergenza COVID, nella quale le Forze Armate cittadine si sono distinte, affiancando il Comune nelle operazioni di intervento a favore della cittadinanza.