Messina, al via l’aggiornamento normativo per il personale tecnico. L’inizio è programmato per il prossimo 19 aprile

Palazzo dei Leoni, da lunedì 19 aprile 2021, avvierà un ciclo di eventi in modalità webinar organizzato dal Servizio Prevenzione della Città Metropolitana, in collaborazione con l’OPT Messina (ex CPT) e l’Ufficio Unico della Formazione, per l’aggiornamento normativo e professionale di una parte del proprio personale tecnico impegnato in attività di progettazione, sicurezza, programmazione e cantieri temporanei mobili. I lavori, che saranno aperti dall’intervento del Dirigente della V Direzione dott. Salvo Puccio, affronteranno una serie di tematiche afferenti le attività svolte dal personale interessato e saranno accreditate per avvenuta formazione art. 37 c.3 d.lgs. 81/08. Il ciclo di eventi apre una serie di ulteriori momenti di aggiornamento professionale che riguarderanno diversi target del personale dell’Ente e si inserisce nell’ambito della convenzione stipulata tra la Città Metropolitana di Messina e l’OPT Messina che prevede attività di formazione, informazione e aggiornamento normativo sia ai lavoratori dei cantieri di committenza che a quelli dell’Ente interessati dagli Accordi Stato-Regioni, applicando quanto previsto dall’art. 3 L.R. 20/2007 che prevede l’accantonamento di una quota parte dei lavori appaltati per attività di potenziamento formativo.