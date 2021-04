Messina: siglato un accordo quadro con la Regione Siciliana per il coinvolgimento dei medici specializzandi e dei farmacisti ospedalieri nella campagna di vaccinazione anti Covid

14 Aprile 2021 19:49

Messina: il Presidente della Regione Siciliana on. Nello Musumeci e il Rettore prof. Salvatore Cuzzocrea hanno siglato un accordo quadro per il coinvolgimento dei medici specializzandi e dei farmacisti ospedalieri in formazione nella campagna di vaccinazione anti Covid-19.

Il Presidente della Regione Siciliana on. Nello Musumeci e il Rettore prof. Salvatore Cuzzocrea hanno siglato, nel corso di un incontro svoltosi nei locali del rettorato a Messina, un accordo quadro per il coinvolgimento dei medici specializzandi e dei farmacisti ospedalieri in formazione nella campagna di vaccinazione anti Covid-19. L’accordo sarà siglato nei prossimi giorni anche dagli altri Rettori delle università siciliane. La partecipazione all’attività vaccinale, su base volontaria, di durata semestrale e al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica, avverrà attraverso il conferimento di incarichi a tempo determinato o di lavoro autonomo. L’obiettivo dell’accordo è quello di estendere la copertura vaccinale della popolazione in funzione dell’aumento della disponibilità dei vaccini attraverso il coinvolgimento dei medici specializzandi e dei farmacisti ospedalieri nelle attività di somministrazione dei vaccini.