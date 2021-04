1 Aprile 2021 16:12

Coronavirus a Messina: domenica 4 e lunedì 5 saranno sospese le attività di prenotazione dei tamponi da eseguirsi presso l’ex Gasometro

Domenica 4 e lunedì 5 saranno sospese le attività di prenotazione dei tamponi da eseguirsi presso l’ex Gasometro a Messina. Sarà consentito prenotarsi per eseguire i temponi nelle suddette giornate fino a sabato 3 aprile, alle ore 19. Domani, venerdì 2, sarà possibile prenotare i tamponi fino a martedì 6 aprile. Le prenotazioni saranno registrate in anticipo per non creare disservizi.