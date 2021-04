Maria Tripodi (Forza Italia): “Non rinunciamo alla battaglia per costruire il Ponte sullo Stretto”

28 Aprile 2021 16:55

Le parole della deputata calabrese di Forza Italia Maria Tripodi sul tema del Ponte sullo Stretto

“Forza Italia è orgogliosa di avere contribuito con proposte concrete a varare con il Pnrr, il più importante programma di rinascita e rilancio del Meridione della storia repubblicana. Gli 82 miliardi di euro, pari al 40% delle risorse assegnate all’Italia e frutto del lavoro del Ministro Carfagna rappresentano un investimento senza precedenti destinato a ridurre il divario tra le Regioni del sud e quelle del nord. Forza Italia ha dato la spinta decisiva per affermare il ruolo centrale del mezzogiorno per la ripresa del Paese post pandemia. Ci sono ora le condizioni e le risorse anche per collegare la nostra Calabria e connetterla al Paese, grazie alle misure previste per l’Alta velocità, il sistema portuale, la rete stradale interna, la digitalizzazione”. Lo ha detto Maria Tripodi, deputata calabrese di Forza Italia.

“Non rinunciamo alla battaglia per la costruzione del Ponte sullo Stretto – prosegue – che dovrà trovare spazio nei futuri programmi del governo Draghi. E’ un’occasione irripetibile per lo sviluppo e il lavoro, che l’Italia e le Regioni del sud non possono sciupare. Forza Italia farà la sua parte perché il piano sia davvero strategico e si traduca in fatti concreti, riducendo effettivamente lo squilibrio che esiste tra le varie aree del Paese”.