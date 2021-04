7 Aprile 2021 10:36

Maltempo in Sicilia: le Isole Eolie sono isolate dal pomeriggio di ieri, le forti raffiche impediscono l’attracco di traghetti e aliscafi

Forte maltempo in Sicilia. Le Isole Eolie sono isolate dal pomeriggio di ieri a causa del forte vento che impedisce l’attracco di traghetti e aliscafi. Stromboli, Panarea, Alicudi e Filicudi sono prive di collegamenti da ieri, mentre oggi i trasporti si sono fermati in tutte le 7 isole dell’arcipelago, dopo la Siremar da Lipari per Vulcano e Milazzo.