Maltempo, i bollettini della Protezione Civile per il 18 aprile: domani pioggia e vento forte al Sud. Allarme giallo in Calabria e Sicilia

17 Aprile 2021 18:24

Maltempo, i bollettini della Protezione Civile per il 18 aprile: sarà una domenica di maltempo in Calabria e Sicilia, i dettagli

Sarà una domenica 18 aprile all’insegna della pioggia e del vento forte al Sud con particolare attenzione in Calabria e Sicilia. La conferma sul maltempo in arrivo emerge dai consueti bollettini di vigilanza meteorologica nazionale emessi oggi dal servizio meteorologico della Protezione Civile.

In dettaglio, per la giornata di domani, Domenica 18 aprile 2021, è prevista: Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla: Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla: Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno, Marsica Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Tusciano e Alto Sele, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico.

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla: Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno, Marsica

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale Lazio: Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma, Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 17 aprile 2021

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

– isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Puglia centro-meridionale, Basilicata, zone interne della Calabria e sulla Sicilia, con quantitativi cumulati deboli.

nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in sensibile aumento al Nord-Ovest.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 18 aprile 2021

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, Lazio orientale e meridionale, zone interne di Abruzzo e Molise, su Campania, Basilicata tirrenica, Calabria meridionale e settentrionale tirrenica e sulla Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

– isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Liguria, Appennino emiliano, Lombardia nord-orientale, Trentino, Alpi e Prealpi venete, Umbria, Marche occidentali, restanti zone di Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria, su Puglia centro-settentrionale e Sicilia centrale, con quantitativi cumulati deboli.

nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile aumento le massime al Sud peninsulare.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 19 aprile 2021

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale, Basilicata tirrenica, Calabria meridionale e tirrenica centro-settentrionale e sui settori centro-orientali della Sicilia settentrionale con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati;

– isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto del Sud peninsulare, su Sardegna, Umbria orientale, Marche occidentali, Lazio orientale e meridionale e nelle zone interne di Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati deboli.

