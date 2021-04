Mafia: frode prodotti petroliferi, nel 2019 Bettozzi fermata in Rolls Royce con 300mila euro

8 Aprile 2021 13:21

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – Grazie all’alleanza con i clan camorristici, gli imprenditori possono contare su un enorme afflusso finanziario, che permette loro di mantenere un alto tenore di vita, con lussuose abitazioni, gioielli, orologi e auto di lusso. Un particolare confermato oggi dall’operazione ‘Petrol-Mafie Spa’ coordinata dalle Dda di Roma, Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria.

Nell’ambito del filone romano dell’inchiesta si ricorda in particolare quando nel maggio 2019, l’imprenditrice e cantante Anna Bettozzi, oggi arrestata, fu fermata a bordo di una Rolls Royce alla frontiera di Ventimiglia mentre andava al Festival di Cannes: venne trovata in possesso di 300mila euro in contanti e in albergo a Milano le furono trovati altri 1,4 milioni di euro, poi sequestrati.