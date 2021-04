Lutto a Messina, è morto Pietro Valveri: maestro di gelateria e pasticceria, con la sua arte ha deliziato un’intera città

16 Aprile 2021 13:43

Messina: Pietro Valveri è deceduto all’età di 76 anni, era risultato positivo al Covid-19

Si stringe in lutto la città di Messina per la scomparsa di Pietro Valveri. Proprietario del locale Lumachina, bar e pasticceria che da decenni a Torre Faro è un punto di riferimento per tantissimi messinesi. L’uomo è deceduto a 76 anni, era risultato positivo al Covid-19. Lascia la moglie Carmela Sturniolo, i figli Milena, Mario e Giuseppe e tanti nipoti. Valveri fece parte in passato di Confcommercio per sostenere e promuovere la categoria e partecipò anche in tanti eventi di gelateria e pasticceria, infatti chi ha avuto modo di conoscerlo ne ha potuto apprezzare l’impegno e la passione. Un amore per la cucina e i dolci nato sin da ragazzino, diventato con il tempo un’arte che è stata trasmessa anche ai propri figli. I funerali saranno celebrati lunedì 19 aprile alle 16 alla Chiesa di Torre Faro.