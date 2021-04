Da Londra vola a Messina per il vaccino Astrazeneca: “medici fantastici e organizzazione perfetta. Grazie Sicilia, tornerò presto”

20 Aprile 2021 13:47

Emile Al-Uzaizi, cittadino britannico di 67 anni, ha scelto Messina e la Sicilia per vaccinarsi: “altro che paura e allarmismo, nel Regno Unito sono state somministrate oltre 40 milioni di dosi di AstraZeneca”

Notizie allarmanti sul Coronavirus e sui vaccini hanno creato non pochi problemi per la campagna vaccinale in Italia. Prima la gara dei “furbetti” per accaparrarsi una dose, poi la minaccia di possibili controindicazioni, adesso però con le nuove indicazioni del generale Figliuolo la situazione è iniziata a migliorare e si punta sempre più a raggiungere la tanto decantata quota di 500 mila inoculazioni giornaliere. Tra i tanti che si sono prenotati a Messina e hanno già ricevuto il farmaco c’è anche Emile Al-Uzaizi, cittadino britannico di 67 anni, nato ad Amman, in Giordania, da padre giordano e madre irlandese del nord, che si definisce un siciliano adottato e la cui storia è stata raccontata sulle pagine di Repubblica. “Mi sono vaccinato in Sicilia, con AstraZeneca. E non ho avuto alcuna reazione al vaccino, se non la gioia di aver fatto un gesto giusto e doveroso nei confronti miei e di chi mi sta accanto”, ha affermato Al-Uzaizi.

Quando si è presentata la possibilità, non ci ha pensato due volte e ha eseguito i passaggi per inserire il suo nome in lista. “In Fiera ho trovato un’organizzazione impeccabile – racconta – . Infermieri e medici gentilissimi, un’ambiente molto familiare e sereno, e non ho neanche dovuto aspettare per sottopormi al vaccino. Mi hanno anche fissato l’appuntamento per la seconda dose il prossimo 3 luglio, sempre a Messina, mi sento sollevato e voglio ringraziare l’Italia, la Regione Siciliana e il Comune di Messina per avermi permesso questo. Nel Regno Unito sono state somministrate oltre 40 milioni di dosi di AstraZeneca, in Italia credo ci sia stata troppa disinformazione a riguardo e ritengo che vaccinarsi sia un milione di volte meglio che rischiare di contrarre il Covid. Ma purtroppo molti italiani, ancora, sono scettici e rifiutano AstraZeneca, facendosi influenzare”.

Tanti anni vissuti in Sicilia, a Messina ha persino un’abitazione: “spesso gli italiani, e soprattutto i siciliani, si lamentano, è vero – conclude – ma guai a prendersela con chi ogni giorno lotta in prima linea. Ritengo che le problematiche che si sono verificate siano dovute all’eccessiva burocrazia dell’Unione Europea, ma credo che anziché lamentarsi o criticare ciò che abbiamo a casa nostra, perché ormai mi piace definire Messina casa mia, dovremmo pensare ad altre realtà nettamente peggiori sotto tanti punti di vista. E molto più disorganizzate. Purtroppo, spesso, si pensa erroneamente che l’erba del vicino sia sempre più verde della nostra, quando invece dovremmo apprezzare ciò che abbiamo, senza farci influenzare, criticare tutto, o credere che si siano complotti dietro ogni cosa. Io sono stato vaccinato, la mia esperienza è stata eccezionale, e sono grato all’Italia, alla Sicilia, e a Messina. E spero di tornare al più presto”.