Lo chef Colonna: “Voglio rispettare le regole, ma a volte ci istigano quasi a trasgredirle…”

27 Aprile 2021 12:58

Le parole dello chef Antonello Colonna in merito alle regole sulle riaperture in zona gialla all’aperto in Italia

Tra i ristoratori che hanno “usufruito” della zona gialla in Italia, riaprendo quindi i locali a pranzo e a cena ma solo all’aperto, c’è anche lo chef Antonello Colonna: “Il cielo è plumbeo, fa freddino, ma ci siamo attrezzati con le lampade radianti. Ieri abbiamo lavorato, a pranzo è tornata la mia clientela di sempre, ma ci sono state anche delle disdette: la gente non conosce le regole e chiede a noi cosa si può o non si può fare”, dice all’Adnkronos Colonna, che ieri a Milano ha riaperto gli spazi esterni del suo Open Colonna.

“I clienti non devono chiedere a noi se, in caso di pioggia, possono finire di pranzare o meno all’interno del ristorante. Il tempo alla fine ci ha graziati, ma si dovrebbe fare in modo che le regole siano comunicate, agli esercenti così come ai clienti. Non parlo da chef – prosegue Colonna – ma da imprenditore: a causa di un decreto scattano i meccanismi delle prenotazioni e delle disdette. La gente è disorientata, ci telefona per riservare un tavolo, prospetta mille scenari e poi finisce per raccomandarsi, a volte quasi istigandoci a trasgredire le leggi. Leggi che però vorrei conoscere e che ovviamente intendo rispettare. Qui a Milano – fa notare – non possiamo utilizzare i gazebo chiusi su tre lati, perché altrimenti diventano locali al chiuso, ma a Napoli ieri i ristoranti se ne servivano, pur tenendo aperta la porta d’ingresso”.

”Non voglio essere polemico – dice ancora Colonna – ma le regole che abbiamo oggi sono un po’ un ‘fai da te’. E allora anche con i vaccini mi piacerebbe ‘fare da me’: se fosse possibile li acquisterei privatamente per il mio personale, i 30 dipendenti del mio resort di Labico, vicino Roma, perché loro hanno contatti con tantissime persone e se si ammala il mio capo cuoco poi devo chiudere. Che devo fare, devo organizzare un viaggio per tutti a Dubai per farli vaccinare? Vediamo come evolve la situazione – conclude – ho 60 ettari di terreno e non è detto che un domani non decida di riconvertire la mia attività del resort in un’impresa agricola, piuttosto che aspettare che lo Stato mi dia la possibilità di ripartire”.