14 Aprile 2021 14:28

Limitazioni al transito sul sovrappasso dell’autostrada Messina-Palermo A20 insistente su tre strade provinciali. Le ordinanze entreranno in vigore il 16/04/2021

La IV Direzione “Servizi tecnici generali – Servizio Protezione Civile – Ufficio Interventi di Protezione Civile” ha emanato n.3 ordinanze, con decorrenza dal 16/04/2021, di limitazione al transito, con divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, con istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico e limitazione di velocità a 30 km/h sul sovrappasso dell’autostrada Messina-Palermo A20 insistente su tre strade provinciali, nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Nel seguente dettaglio i tratti stradali interessati ed i percorsi alternativi per i mezzi pesanti superiori a 3,5 t:

74/2 tronco dei Margi Al Km. 0+150.

Per raggiungere la zona a monte del sovrappasso, la SS. 113 bivio con Strada Comunale Via S. Andrea (ex tratto SP 74) o dalla Strada Comunale Via Milite Ignoto. Per raggiungere la zona a valle del sovrappasso, il Lungomare Cicerata SP 75/bis.

76 di Spine Sante di Aia Scarpaci Al Km. 0+850.

Per raggiungere la zona a monte del sovrappasso, la SS. 113 mediante le Strade Comunali con cui si interseca, con la Strada Comunale Corso Sicilia (salita Stazione Ferroviaria); con la Strada Comunale Via Aranci con bivio SP 76. Per raggiungere la zona a valle del sovrappasso, il Lungomare Spinesante SP 75/a con bivio SP 76.

78/bis di 2°Garrisi 2°tronco Al Km. 1+200.

Per raggiungere la zona a monte del sovrappasso, la SS. 113 mediante le Strade Comunali con cui si interseca. Per raggiungere la zona a valle del sovrappasso, il Lungomare Spinesante SP 75/a con bivio SP78/bis.