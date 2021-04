Reggina, l’ex Bertoncini: “A Reggio Calabria pensavo di potermi giocare le mie carte in Serie B”

29 Aprile 2021 13:24

Le parole dell’ex difensore della Reggina Davide Bertoncini, che qualche giorno fa ha centrato un’altra promozione in Serie B col Como

A Piacenza l’ha sfiorata, a Reggio Calabria l’ha conquistata ma non mantenuta e a Como ha fatto il bis. Davide Bertoncini è ormai diventato un esperto in promozioni dalla C. L’ex difensore amaranto, che da qualche giorno ha raggiunto il salto in cadetteria con la compagine lombarda, in un’intervista a La Libertà ha parlato della sua vecchia avventura in riva allo Stretto, conclusasi non come si aspettava.

“La promozione dà tanta soddisfazione – dice – anche perché è stato un anno travagliato. A Reggio Calabria pensavo di potermi giocare le mie carte anche in B, poi col mercato ho cambiato squadra e ho trovato una società che ha creduto in me, con un obiettivo importante e che abbiamo subito centrato. E’ stato un biennio da paura. Se rimango? Questa volta non penso di lasciare la B tanto facilmente…”