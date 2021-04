Le Ricette di StrettoWeb – Polpo con barbabietole e patate

14 Aprile 2021 11:10

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione del polpo con barbabietole e patate

Il polpo con patate e barbabietole è un secondo colorato e sfizioso in cui i sapori del mare e della terra si amalgamano alla perfezione. L’accostamento insolito fra la dolcezza delle barbabietole ed il sapore deciso di questo mollusco da vita ad un piatto originale. Versatile in cucina, il polpo si prepara anche in umido, alla griglia ed al forno.

Difficoltà: facile

Preparazione: 20 minuti

Cottura: 60 minuti

Porzioni: 4/6 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

1 polpo di 1,2 kg

400 gr. di patate

400 gr. di barbabietole precotte

Basilico

Insalata valeriana

1 limone

Olio extravergine di oliva, sale e pepe

Preparazione

Lessate il polpo in acqua bollente salata per un’ora circa a fiamma bassa, a fine cottura controllate che sia morbido, quindi lasciatelo intiepidire nella sua acqua prima di tagliarlo. Lessate le patate, poi pelatele e tagliatele a fette di media grandezza e fate allo stesso modo per la barbabietola. Sistemate gli ingredienti sul piatto, unite la valeriana, spolverate sale e pepe e condite con olio, limone e basilico. Lasciate riposare l’insalata per 30 minuti prima di servirla.

Conservazione

L’insalata di polpo, barbabietole e patate si conserva in frigo 1-2 giorni.

Curiosità e benefici di questo piatto

Gustoso e versatile, il polpo è un ottimo ingrediente per piatti freschi e leggeri. Ipocalorico e ricco di proteine nobili, oltre ad avere un potere saziante offre un valido apporto di calcio, potassio, fosforo e vitamine A e B1. Il nome di questo mollusco intelligente, capace di apprendere e di afferrare ciò che trova sui fondali per difendersi, deriva dal greco polys e pous ovvero “dai molti piedi”. I suoi neuroni sono racchiusi nei tentacoli, autonomi l’uno dall’altro e capaci di compiere azioni diverse contemporaneamente. Il mar Mediterraneo è l’habitat ideale del polpo che, attratto dal colore bianco, veniva pescato ponendo sui fondali vasi di terracotta contenenti sassi bianchi e recuperati il giorno dopo colmi di molluschi. La barbabietola, che gli si accosta perfettamente, è un ricostituente naturale che riequilibra i livelli di ferro nel sangue rendendo questo piatto leggero e vitalizzante.

Il consiglio della zia

Le fette di pane casereccio tostate si uniscono bene a questa ricca insalata.