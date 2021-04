Le Ricette di StrettoWeb – Fusilli integrali all’ortolana

15 Aprile 2021 11:06

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dei fusilli integrali all’ortolana

Povera e di origini contadine la cucina calabrese includeva fra i suoi piatti più usuali la pasta con le verdure. Se la carne ed il pesce erano riservati ai giorni di festa gli ortaggi arrivavano in abbondanza dagli orti e venivano anche trattati e conservati. Un posto d’onore è riservato, infatti, nella tradizione culinaria calabrese alle conserve, preparate durante momenti di festa sociale da gruppi di parenti e amici e molto utili come provvista di cibo per i periodi invernali.

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 20 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

320 gr. di fusilli integrali

2 peperoni

1 melanzana

3 zucchine verdi

Pomodorini pachino

1 cipolla

1 ciuffo di basilico

Olio extravergine di oliva, sale, pepe e origano

Preparazione

Lavate i peperoni, la melanzana e le zucchine e tagliateli a cubetti. Tritate la cipolla e fatela soffriggere con abbondante olio. Aggiungete le verdure, il sale, il pepe ed un pizzico di origano e fatele cuocere per circa 10-15 minuti. Successivamente unite i pomodorini tagliati a metà e lasciate addensare il tutto. Cuocete i fusilli e a metà del tempo indicato spostateli in padella con il condimento di verdure aggiungendo un mestolo di acqua della pasta per completare la cottura. Profumate col basilico e servite.

Conservazione

I fusilli all’ortolana si conservano per 1-2 giorni.

Curiosità e benefici di questo piatto

Saporita e nutriente, la pasta integrale ha un gusto deciso e particolare ma soprattutto è un alimento completo e ricco di fibre e di proteine vegetali. Grazie al suo potere saziante aiuta a tenere sotto controllo il peso ed ha effetti protettivi sulla salute. Il delicato abbinamento dei fusilli integrali agli ortaggi regala un primo piatto leggero e gustoso allo stesso tempo. I peperoni in Calabria sono fra gli ortaggi estivi più versatili: si consumano crudi, arrostiti, ripieni, in tortiera o in peperonata ed il loro contenuto calorico è basso pur essendo ricchi di proprietà antiossidanti e depurative, di vitamina C e sali minerali. Poco caloriche, depurative e remineralizzanti sono anche le zucchine, squisite fritte, ripassate in padella, grigliate, al forno, in parmigiana o ripiene. Le melanzane, che occupano un posto centrale nella cucina calabrese, hanno un alto potere drenante grazie alla quantità di acqua di cui sono composte e sono un alimento ipocalorico se cucinate nel modo adeguato.

Il consiglio della zia

In questo piatto si possono utilizzare tutte le verdure e gli ortaggi a disposizione.