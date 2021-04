Le Ricette di StrettoWeb – Filetto di maiale alle pere e gorgonzola

6 Aprile 2021 18:18

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione del filetto di maiale alle pere e gorgonzola

Il filetto di maiale alle pere e gorgonzola è un secondo sfizioso e semplice da preparare. Questa carne tenerissima, cotta velocemente in padella ed insaporita qualche minuto in forno, è impreziosita da un abbinamento particolare di ingredienti: il gusto acceso del gorgonzola è addolcito, infatti, dalle pere e dal miele mentre le nocciole regalano croccantezza al piatto.

Difficoltà: facile

Preparazione: 20 minuti

Cottura: 20 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

3 pere Abate

350 gr. di filetto di maiale

100 gr. di gorgonzola

10 gr. di nocciole

10 gr. di miele

1 rametto di rosmarino

Sale pepe e olio extravergine di oliva

Preparazione

Versate dell’olio in una padella e fatelo scaldare aggiungendo un rametto di rosmarino. Unite la carne, rosolatela bene su entrambi i lati e tenete da parte il suo liquido di cottura. Adesso tagliate le pere ricavando delle fette dello stesso spessore, disponetele su una teglia rivestita da carta forno, inumiditele con il liquido di cottura della carne ed insaporitele con sale e pepe. Dopo aver tritato grossolanamente le nocciole sistemate una fetta di filetto di maiale su ogni fetta di pera, aggiungete le nocciole sbriciolate ed il gorgonzola tagliato a dadini, versate anche un filo di miele e qualche ago di rosmarino e cuocete in forno a 200 gradi per circa 15 minuti. Servite il filetto di maiale appena sfornato.

Conservazione

Il filetto di maiale si conserva in frigo per 2 giorni.

Curiosità e benefici del filetto di maiale

Il filetto di maiale, dal sapore dolce e delicato, si abbina bene alla frutta ed è, col suo basso contenuto di grassi, un alimento ricco di proteine ad alto valore biologico. Dalla lavorazione della parte più pregiata del maiale si ottiene il Filetto stagionato, il più magro e delicato dei salumi calabresi, un prodotto tipico realizzato rigorosamente con le carni ottenute da allevamenti locali. L’antichissima tradizione salumiera calabrese si rinnova oggi nella produzione degli squisiti Salumi di Calabria DOP.

Il consiglio della zia

Un altro accostamento particolare del filetto di maiale è con le mele.