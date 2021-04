Le Ricette di StrettoWeb – Calamarata con fagioli e cozze

21 Aprile 2021 11:18

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione della calamarata con fagioli e cozze

La calamarata con fagioli e cozze è un primo piatto gustosissimo che riflette la tradizione del Sud ed i suoi sapori legati sia alla terra che al mare. Un accostamento, questo, apparentemente inusuale ma squisito che nasce dalla fantasia delle cuoche capaci di unire ingredienti diversi con risultati eccezionali!

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 25 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

300 gr. di calamarata

300 gr. di fagioli precotti

1 kg di cozze

Pomodorini

2 spicchi d’aglio

Prezzemolo

Peperoncino

Olio extravergine di oliva

Preparazione

Pulite le cozze e mettetele in padella con aglio ed un filo d’olio. Copritele e fatele cuocere per qualche minuto fin quando non saranno aperte. Filtrate il loro liquido, sgusciatele e tenetene da parte alcune col guscio. In un’altra padella fate rosolare aglio, olio e peperoncino, unite le cozze sgusciate, il loro liquido ed i pomodorini tagliati a metà e fate cuocere tutto per 5 minuti. Aggiungete i fagioli e proseguite ancora la cottura per 5 minuti a fiamma bassa. Cuocete in abbondante acqua salata la pasta e scolatela al dente facendola saltare in padella col condimento. Completate il piatto spolverizzando del prezzemolo tritato e decoratelo con le cozze col guscio che avevate messo da parte.

Conservazione

La pasta con fagioli e cozze va consumata subito!

Curiosità e benefici di questo piatto

Realizzato con ingredienti semplici, questo piatto, che unisce cereali, legumi e frutti di mare, offre un accostamento gustoso e completo dal punto di vista nutrizionale. Le cozze, molluschi dal potere antiossidante ricchi di proteine nobili e ferro biodisponibile, abbinate alla pasta e fagioli non fanno che rendere ancora più prezioso questo piatto simbolo della dieta mediterranea. Se in passato, infatti, i fagioli erano il cibo dei contadini perché nutrienti e calorici, oggi sono apprezzati per le loro molteplici proprietà.

Il consiglio della zia

Se volete rendere cremosa questa pasta frullate 4-5 cucchiai di fagioli e mescolateli al condimento.