L’associazione IES promuove un incontro Webinar sul tema “#Nextgenerationue/Opportunità Calabria”

14 Aprile 2021 11:40

L’associazione IES (Idee per un’Europa Solidale), ispirata e coordinata dall’avv. Giulio Fortunato Tescione, promuove un incontro Webinar per venerdì 16 aprile p.v. a partire dalle ore 18 sul tema “#NEXTGENERATIONUE/Opportunità Calabria”. All’evento parteciperanno: Lea D’Antone (Docente Senior di storia contemporanea all’Università La Sapienza di Roma), Alessandro Bianchi (Urbanista e già Ministro dei Trasporti), Francesco Adornato (Rettore dell’Università di Macerata e segretario generale della CRUI), Francesco Russo (Docente di Trasporti all’Università Mediterranea di Reggio Calabria), Marco Follini (Giornalista e saggista, già parlamentare e Vicepresidente del Consiglio). L’attuale momento è una imperdibile occasione per un cambiamento radicale della Calabria e del Mezzogiorno. La drammatica vicenda pandemica ha messo a nudo la fragilità del Paese ed, al suo interno, le drammatiche condizioni della Calabria sul versante della struttura economica, delle disuguaglianze sociali e della inadeguatezza delle sue classi dirigenti. La progettazione del futuro e la pratica di nuovi percorsi di sviluppo è legata alla capacità di programmare ed utilizzare le risorse del Recovery Found per superare il gap formativo, infrastrutturale e sociale con il resto del Paese in un quadro ormai decisamente Europeo. L’incontro si concentrerà su alcuni aspetti e contributi specifici da parte dei relatori: le politiche pubbliche per lo sviluppo, le politiche territoriali e la modernizzazione urbana, il gap nel campo della formazione e della ricerca e le prospettive per le nuove generazioni, il tema delle infrastrutture per fare uscire la Calabria dell’isolamento dal resto del Paese e dall’Europa, la crisi della politica ed i processi di formazione della classe dirigente. L’obiettivo è di elaborare alcune idee e concrete proposte di sviluppo da proporre all’attenzione anche in vista delle prossime scadenze istituzionali molto impegnative ed importanti per la Regione Calabria. L’evento potrà essere seguito in diretta collegandosi al link: http://bit.ly/next-generationeu.