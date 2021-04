Calcio a 5, la Siac Messina supera il Città di Melilli: ora i playout contro il Cataforio

25 Aprile 2021 17:38

Calcio a 5, vittoria di misura per la Siac Messina: battuto il Città di Melilli, i peloritani rimangono in corsa per la salvezza

Vittoria del cuore e della determinazione per la Siac Messina, che ha superato, sul parquet del “PalaMili”, il forte Città di Melilli per 6-5, guadagnandosi, così, la possibilità di giocarsi la salvezza in serie A2 nel playout contro il Cataforio. Un successo ottenuto da una squadra composta, nell’ultimo appuntamento della regular season, soltanto da giocatori messinesi, molto cresciuti tecnicamente e caratterialmente rispetto al girone d’andata per merito dell’allenatore Salvatore D’Urso e della dirigenza, che ha sempre creduto nelle loro qualità e potenzialità. Partita dai due volti e decisa dal gol segnato da Antonio Colavita a 14” dalla sirena.

Impeccabile prova dei peloritani nel primo tempo, chiuso in vantaggio per 3-1 grazie alle realizzazioni di Colavita, Nanni Piccolo ed Antonino D’Angelo. Per gli ospiti il momentaneo 2-1 porta la firma del talentuoso Zanchetta. Al di là delle tre marcature, i peloritani vanno altre volte vicini al bersaglio con Francesco Corrieri e Piccolo. Nella ripresa, orgogliosa reazione del Città di Melilli, che, dopo il 4-1 messo a segno da Piccolo, ribalta incredibilmente la situazione (4-5) in 6’ minuti grazie ai gol di Zanchetta, autore alla fine di una tripletta, Chalo e Monaco, colpendo pure due legni. Nel momento emotivamente più complicato dell’intera stagione, la Siac fa ricorso a tutte le energie fisiche e mentali rimaste e pareggia con Corrieri, che aggira il portiere e deposita la sfera in fondo al sacco. Il palo nega al 18’ la rete del sorpasso a D’Angelo, ma è il destro di Colavita a fare esplodere di gioia dei biancazzurri del presidente Marco Ravidà.

TAB. SIAC MESSINA-CITTA’ DI MELILLI 6-5 (p.t. 3-1)

Marcatori: 3’ e 19’ st A. Colavita; 5’ e 3’ st Piccolo; 12’, 3’ st e 4’ st Zanchetta; 16’ D’Angelo; 8’ st Chalo; 9’ st Monaco; 11’ st Corrieri.

Siac Messina: Venuto, Santoro, A. Colavita, Piccolo, L. Colavita, D’Angelo, Abdelbaky, Corrieri, D’Aleo, Farinella, Bruno, Aricò. All. D’Urso.

Città di Melilli: Mignosa, Failla, Monaco, Chalo, Schembris, Leonardo, Tarantola, Aresco, Spada, Fiore, Bruno, Zanchetta.

Arbitri: Alessi di Taurianova e Lupo di Palermo.

Risultati 22^ giornata Serie A2 (girone D): Siac Messina-Città di Melilli 6-5; Bovalino C5-Bernalda 1-6; Orsa Viggiano-Cataforio 4-7; FF Napoli-Futsal Polistena 7-5; Gear Piazza Armerina-Futsal Regalbuto 2-2. Riposava: Città di Cosenza.

Classifica: FF Napoli 60; Futsal Polistena 42; Città di Cosenza 40; Futsal Regalbuto 32; Bernalda 27; Gear Piazza Armerina 25; Bovalino C524; Città di Melilli 23; Orsa Viggiano 18; Cataforio 17; Siac Messina 10; New Taranto rit.

Ufficio Stampa Siac Messina