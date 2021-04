Reggina, si torna in campo dopo il weekend di riposo: inizia la settimana che porterà a Cremona

26 Aprile 2021 15:50

Dopo il weekend di riposo la Reggina torna in campo e inizia la settimana che la proietta alla trasferta di Cremona

La Reggina torna in campo. Dopo il weekend di riposo concesso alla squadra da parte di mister Baroni, Denis e compagni hanno ripreso quest’oggi ad allenarsi al centro sportivo Sant’Agata. “Inizia la settimana che proietta la Reggina alla trasferta di Cremona – si legge sul sito ufficiale – Il gruppo, stamane, ritrovatosi presso il campo numero 2 del centro sportivo Sant’Agata, ha sostenuto una seduta improntata sulla tattica. Mister Baroni e il suo staff hanno provato varie soluzioni in fase di possesso e non possesso, prima di disputare delle partitelle a tema a campo ridotto. Per domani è prevista una sessione di allenamento mattutina”.