Cremonese-Reggina, la probabile formazione amaranto: davanti è affollamento [GRAFICA]

30 Aprile 2021 18:35

Cremonese-Reggina, la probabile formazione amaranto: le possibili scelte del tecnico Marco Baroni in vista del match di domani

Forza quattro. Anzi no. Forza, quattro. Non è il noto gioco da tavolo, infatti, ma le partite che mancano per la fine di questo travagliato campionato di Serie B. La Reggina, come le restanti 19 compagini, si ritrova a dover giocare quattro volte in dieci giorni. Si parte domani, da Cremona, con una vigilia – quanto per restare in tema – abbastanza movimentata. Dopo i positivi al Covid tra “gruppo staff” e Primavera, infatti, l’ipotesi che nessuno tra i calciatori potesse contrarre il virus ha dovuto purtroppo sbattere con i test odierni, in cui è emerso che Mario Situm è stato contagiato. La squadra è partita in ritardo (con tutti gli altri componenti negativi) e domani si sottoporrà ad un altro ciclo di tamponi che possa attestare la negatività dei calciatori quattro ore prima del fischio d’inizio, previsto per le 14.

In tutto ciò, per fortuna, c’è sempre il caro, vecchio campo. I dubbi, i ballottaggi, le scelte dell’ultim’ora, la gestione della rosa per quest’ultimo rush finale con partite ravvicinate e quel sogno ormai non più nascosto chiamato playoff. Come la Reggina andrà incontro a questo? Analizziamo dettaglio per dettaglio la probabile formazione della sfida di domani.

PORTIERE E DIFESA – Davanti a Nicolas solita difesa a quattro. A destra Delprato è favorito su Lakicevic, a sinistra conferma per Di Chiara. In mezzo ormai ogni settimana è sfida a quattro per due maglie. Possibile, per logica, che il tecnico sfrutti la fisicità di Cionek e Stavropoulos per contrastare Ciofani, ariete molto forte fisicamente.

CENTROCAMPO – Bianchi o Crimi? Il dilemma è sempre quello. Crisetig va verso la conferma, ma chi sta al suo fianco deve sudarsi il posto. Nelle ultime gare il primo ha vinto sempre il ballottaggio. A prescindere, prevedibile la staffetta da domani fino al 10.

ESTERNI E ATTACCO – Affollamento, manco fosse il raccordo anulare. Folorunsho dietro la punta (più Okwonkwo che Denis) è già una possibile certezza, ma è sugli esterni che si palesano i maggiori dubbi dell’allenatore. Considerando i forfait di Micovschi e Situm, probabile un impiego di Edera e Rivas con Bellomo ad insidiare e pronto ad entrare a gara in corso. Menez e Petrelli sono di nuovo in gruppo ma non sono al meglio, Baroni potrebbe sfruttarli qualora le circostanze lo necessitino. In basso la grafica con la probabile formazione.