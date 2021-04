La domenica dello sport messinese: l’Fc aggancia il secondo posto, l’Orlandina inizia bene la seconda fase

25 Aprile 2021 21:31

La domenica dello sport messinese: il racconto del weekend peloritano con tutte le squadre della città siciliana impegnate nelle varie competizioni

Altro appuntamento con la rubrica di StrettoWeb legata allo sport messinese. Il resoconto completo, a weekend concluso, con i risultati delle varie squadre peloritane impegnate tra calcio, basket, pallavolo, calcio a 5.

CALCIO

Serie D

Solo l’Fc Messina in campo oggi nel girone I: vittoria facile in casa del fanalino di coda Roccella (0-3) per via delle reti di Lodi, Arena e Bevis. I ragazzi di Costantino scavalcano così la Gelbison al secondo posto e avvicinano i “cugini” dell’Acr: -4 dalla vetta.

CALCIO A 5

Serie A2

Vittoria del cuore e della determinazione per la Siac Messina, che ha superato, sul parquet del “PalaMili”, il forte Città di Melilli per 6-5, guadagnandosi, così, la possibilità di giocarsi la salvezza in serie A2 nel playout contro il Cataforio. Un successo ottenuto da una squadra composta, nell’ultimo appuntamento della regular season, soltanto da giocatori messinesi, molto cresciuti tecnicamente e caratterialmente rispetto al girone d’andata per merito dell’allenatore Salvatore D’Urso e della dirigenza, che ha sempre creduto nelle loro qualità e potenzialità. Partita dai due volti e decisa dal gol segnato da Antonio Colavita a 14” dalla sirena.

BASKET

Serie A2

Inizia con un successo la seconda fase del campionato di Serie A2 per l’Orlandina Basket, che al PalaFantozzi batte San Severo per 75-72. Una gara fatta di strappi, in cui i padroni di casa approcciano male, ritrovandosi sotto anche di 13 lunghezze in avvio di terzo quarto. Johnson e compagni però non mollano e ogni volta riescono a rifarsi sotto, fino a portarsi in vantaggio nell’ultimo parziale, in cui è decisiva una palla rubata di Alberto Conti, che permette a Johnson di inchiodare il +3. I paladini dunque raggiungono in vetta alla classifica del girone blu Latina e Monferrato, a quota 6 punti. La prossima sfida è prevista per mercoledì sul campo di Rieti, con palla a due alle ore 16.00. Di seguito la cronaca della gara.

Serie B

Non basta tanto carattere alla Fidelia Torrenova, che al PalaFranzanti di Piacenza viene battuta per 92-82 dalla capolista Bakery. La squadra di coach Bartocci, decimata dall’assenza dei playmaker Ferrarotto e Galipò, gioca una buona gara, rimanendo dentro la partita per tutto l’arco della gara, impensierendo la capolista Piacenza fino alla fine. La Cestistica lotta, non molla e con carattere rientra fino dal -16 di fine terzo quarto fino al -6 (88-82), poi la bomba dell’ex Vico a 2′ dalla fine chiude il match. Torrenova dimostra però di essere più viva che mai, confermando quanto di buono aveva fatto vedere nel match infrasettimanale contro Olginate.

Serie C Silver

Show del Castanea Basket nel derby contro l’Orlandina Lab: vittoria per 85-54. La Fortitudo Messina batte lo Sport Club Gravina 61-52. Nella gara della domenica, Just Mary Messina straripante contro gli Svincolati Milazzo: la gara finisce 71-57.

BASKET FEMMINILE

Serie A2

92-66. Questo il punteggio che chiude la contesa tra Alma Patti e Giorgio Tesi Group Nico Basket al termine dei 40’ del recupero della 15^ giornata del girone Sud. Dopo La Spezia, Patti colpisce ancora, ribaltando il risultato dell’andata e contro Nico Basket piazza un sonoro +26 (doveva ribaltare il -12).