Klaus Davi: “il comune di Bianco si impegni a riaprire edicola della stazione”

21 Aprile 2021 14:11

“In un periodo di crisi dei giornali ogni punto vendita è prezioso e va tutelato con la massima attenzione. Mi risulta che l’edicola della Stazione di Bianco (RC) sia stata chiusa perché il fornitore si è rifiutato di fornire i giornali al titolare, e questo da diversi anni. Poiché ogni punto vendita è prezioso faccio un appello al sindaco Aldo Canturi affinché intervenga e faccia riaprire l’edicola al più presto. Il punto vendita mi risulta sia sempre operativo e ci vuole veramente poco a rifornirlo anche di quotidiani e di periodici. Mi sembra che il titolare, il signor Pasquale Mollica, sia animato dalle migliori intenzioni. Ripeto: per giornalisti, editori per la libera informazione ogni punto vendita è prezioso. Pertanto l’auspicio è che ci sia un rapido intervento del Comune per risolvere le questioni amministrative. Da parte mia assicuro il comune che la mia agenzia darà massima pubblicità all’evento a titolo completamente gratuito”. Lo ha dichiarato Klaus Davi.