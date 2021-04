9 Aprile 2021 14:40

In una nota ufficiale il Catanzaro comunica il rinvio del match previsto per domenica a Castellamare, in casa della Juve Stabia: c’è la nuova data

“L’US Catanzaro 1929 comunica che, come da nota N. 415/DIV del 9 aprile diramata dalla LegaPro, Juve Stabia-Catanzaro, in programma domenica 11 aprile 2021, è posticipata a mercoledì 21 aprile 2021, Stadio “Romeo Menti”, Castellammare di Stabia, con inizio alle ore 15.00“. Con questa nota ufficiale, il Catanzaro comunica il rinvio della gara prevista per domenica in casa della Juve Stabia.