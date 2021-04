Italo potenzia i suoi collegamenti verso Reggio Calabria

28 Aprile 2021 11:45

Italo potenzia i suoi collegamenti e in vista dell’estate aggiungerà servizi lungo la linea Torino/Milano – Reggio Calabria

Italo potenzia i suoi collegamenti e in vista dell’estate aggiungerà servizi lungo la linea Torino/Milano – Reggio Calabria. A partire dal 27 Maggio, ai 2 servizi attuali, se ne andranno ad aggiungere ben 4: arrivando a 6 collegamenti al giorno e sarà riattivata anche la stazione di Scalea. In partenza da Reggio Calabria, oltre a quello già esistente delle 07:28 con destinazione Torino, ci saranno 2 nuovi servizi: uno che parte alle 13:28 con arrivo alle 23:20 a Milano ed un altro in partenza da Reggio Calabria alle 17:37 con arrivo a Roma alle 23:30. Altri 2 nuovi servizi anche sulla direttrice Nord Sud con la partenza da Roma alle 6:00 del mattino con arrivo a Reggio Calabria alle 11:50 e alle 13:25 da Torino con arrivo a Reggio Calabria alle 00.07 che andranno ad aggiungersi al servizio già esistente in partenza da Milano alle 06:40. Crescono non solo i servizi ma anche le città collegate grazie al network di Italo, infatti dal 13 Giugno si aggiungerà la stazione di Maratea, la prima tappa di Italo in Basilicata. Grazie all’aggiunta di Maratea i viaggiatori di Italo avranno l’opportunità di visitare i tratti più suggestivi della Basilicata e del Golfo di Policastro. Un’offerta sempre più ampia con la possibilità di raggiungere numerose mete turistiche, infatti fanno parte della Torino – Reggio Calabria anche le stazioni di Agropoli Castellabate, Vallo della Lucania, Sapri, Scalea, Paola, Lamezia Terme, Vibo Valentia-Pizzo, Rosarno e Villa San Giovanni.