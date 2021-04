Italian Health Rider, parte da Cosenza il servizio di dieta a domicilio

16 Aprile 2021 14:55

“Se vuoi vivere al meglio… cura il tuo corpo” è questo lo slogan del servizio innovativo Italian Health Rider che porta a casa delle persone, sul territorio cosentino, la giusta dieta e le consulenze dei nutrizionisti per una sana e corretta alimentazione. Andando sul sito www.italianhealthrider.it si può comprare l’innovativo servizio e viene fornita anche una prova gratuita. “Ci occupiamo della tua dieta dalla a alla z – spiegano gli ideatori – Dalla scelta dei tuoi piatti alla consegna a casa tua nelle ore a te più congeniali. Utilizziamo piatti della dieta mediterranea e prodotti della nostra amata terra calabra. I protocolli che proponiamo sono esclusivamente validati da metodiche e pubblicazioni scientifiche, la dieta mediterranea (Patrimonio dell’Unesco), è alla base dei nostri piani alimentari per ridurre il peso e le patologie cronico degenerative derivate da un non corretto stile di vita”. I punti di forza di Italian Health Rider sono il cibo di qualità con i piatti preparati al momento per garantirne la bontà e ridurre additivi e conservanti dannosi per l’organismo; scegliamo materie prime della nostra terra preferendo quelle di stagione. Sul sito si può scegliere un piano personalizzato dove «un nostro professionista ti consiglierà una dieta in base ai tuoi bisogni alimentari e desideri/obiettivi fisici scegliendo insieme i cibi più graditi”. I piatti giungono a destinazione “già preparati in base alle tue esigenze in comodi box; potrai scegliere quali e quanti box ricevere a indirizzi differenti a seconda delle tue necessità (casa, lavoro, altrove). L’idea nasce in una sera di piena pandemia, da tre amici: il nutrizionista super attivo Ennio Avolio, l’imprenditore sportivo Francesco Manna e il commercialista lungimirante Carlo Luzzi. “Lo stile di vita frenetico che conduciamo porta ad avere sempre meno tempo da dedicare alla preparazione dei pasti e si finisce con il consumare spesso quelli già pronti, molti estremamente lavorati, trasformati e addizionati di conservanti e coloranti allo scopo di mantenerne intatte le caratteristiche a discapito però di una dieta sana ed equilibrata – spiegano i tre ideatori – il nostro compito è quello di aiutarti/guidarti nella scelta di un piano personalizzato in base alle tue esigenze ed i tuoi gusti, sia tu uno sportivo, un impiegato con una sola ora di pausa pranzo o semplicemente una mamma attenta alle esigenze della famiglia; scegliamo insieme i piatti a te più adatti e gustosi, prediligendo quelli a km zero e di stagione, li cuciniamo e te li inviamo appena pronti nel distretto che tu indicherai”.