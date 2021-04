Il movimento “Io Apro” promette battaglia: “lunedì porteremo 20 mila persone a Montecitorio”

8 Aprile 2021 19:24

Il movimento “Io Apro” contro il Governo: “vi abbiamo dato 48 ore per legittimare le riaperture di tutte le attività economiche ma non abbiamo ricevuto risposte”

Prosegue la battaglia del movimento “Io Apro” contro le restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Covid-19. Dopo la manifestazione di martedì scorso dove 10 mila persone si sono riversate davanti a Montecitorio e l’incontro con il Governo erano state “promesse novità entro 48 ore ma di risposte non ne sono arrivate” sottolineano dal Movimento. “L’ultimatum è scaduto – affermano- abbiamo dato all’Esecutivo due giorni per legittimare le riaperture di tutte le attività economiche, nessuno ha risposto. Lunedì porteremo a Montecitorio 20 mila persone”.