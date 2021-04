Instagram, Facebook e Messenger down: problemi e disservizi in tempo reale

8 Aprile 2021 23:38

C’è sempre un momento di confusione quando si bloccano i social, principali mezzi di comunicazione e il ‘panico’ iniziare a regnare sovrano. Nella serata di oggi, dopo le 23.30, diversi utenti hanno avuto problemi con Facebook, Messenger e Instagram, in down per diversi minuti. Su Twitter è diventato virale l’hashtag #Instagramdown con segnalazioni da diverse parti del mondo, Italia compresa. Gli utenti lamentavano difficoltà nell’invio dei messaggi e difficoltà nell’interagire con le chat bloccate da un ‘problema di connessione’. Una parte delle segnalazioni lamenta un blackout totale dell’applicazione, mentre il 21% solo da pc. Alcuni utenti hanno riscontrato un rallentamento anche su Instagram relativo al caricamento delle storie, dei reels e all’invio di messaggi ai quali corrispondeva l’avviso: “impossibile aggiornare il feed. Riprova”.