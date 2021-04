Infortunio Vincenzo Nibali, caduta in allenamento a Lugano: frattura del radio per lo ‘Squalo’

14 Aprile 2021 13:07

Infortunio Vincenzo Nibali, il ciclista messinese cade durante una seduta d’allenamento a Lugano: problema al polso per lo ‘Squalo’

Tifosi in ansia per quanto accaduto in mattinata a Vincenzo Nibali. L’amatissimo ciclista messinese si stava preparando in vista del prossimo Tour of The Alps, in programma dal 19 al 23 aprile, allenandosi nelle strade della sua Lugano nella quale era tornato lunedì dopo il ritiro di Tenerife. Durante la sessione di allenamento mattutina, lo ‘Squalo’ è stato sfortunato protagonista di una brutta caduta nella quale ha rimediato un problema al polso. Dai controlli medici ai quali Vincenzo Nibali è stato sottoposto è emersa una frattura al radio destro. Intervento chirurgico già possibile nella giornata di domani. A circa 3 settimane dal Giro d’Italia la presenza del siciliano appare decisamente in dubbio.