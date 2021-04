Infortunio Nibali, operazione al polso riuscita: è corsa contro il tempo in vista del Giro d’Italia

15 Aprile 2021 17:22

Infortunio Nibali, il ciclista siciliano operato con successo al polso destro: lo ‘Squalo’ vuole esserci al via del Giro d’Italia 2021

Arriva la prima buona notizia per i fan di Vincenzo Nibali. Dopo l’infortunio di ieri, rimediato in seguito ad una caduta avvenuta in allenamento a Ponte Tresa, sul Lago di Lugano, il ciclista messinese è stato costretto ad andare immediatamente sotto i ferri. L’operazione di osteosintesi, svolta in anestesia locale, necessaria per curare la frattura composta del radio del polso destro, è perfettamente riuscita. Dopo qualche giorno di riposo lo ‘Squalo’ inizierà la sua speciale ‘prova a cronometro’ in vista del Giro d’Italia 2021: un graduale ritorno agli allenamenti che lo porterà fino al via della Corsa Rosa, previsto per l’8 maggio. Nibali ha già espresso la ferrea volontà di voler partecipare.