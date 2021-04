Incredibile a Caccamo, Tir rimane incastrato sul tetto di un magazzino: evacuata una palazzina

16 Aprile 2021 15:21

A Caccamo, provincia di Palermo, è stato necessario l’intervento di una gru per rimuovere un TIR rimasto in bilico su un palazzo

Attimi di paura, ma alla fine allarme rientrato a Caccamo in provincia di Palermo. Un TIR, per cause ancora da accertare, è finito in bilico sui tetti di alcuni magazzini. Il mezzo pesante rimasto pericolosamente sospeso nel vuoto minaccia una palazzina distante pochi metri, che è stata evacuata a scopo precauzionale. Necessario l’intervento di una gru per rimuovere il TIR e mettere in sicurezza l’area. I vigili del fuoco grazie al carrello mobile sono riusciti a liberare il grosso mezzo. Dopo alcune ore, poco prima di pranzo, le famiglie sono rientrate a casa.