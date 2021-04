17 Aprile 2021 23:01

Tragedia in Calabria: un 22enne è morto in un incidente stradale avvenuto nella zona sud di Catanzaro

Tragedia in Calabria dove un 22enne è morto, nel pomeriggio di oggi, in un incidente stradale avvenuto nella zona sud di Catanzaro. La vittima che era alla guida di un’auto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura che è finita contro un muretto. A seguito dell’impatto il conducente è deceduto sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell’ordine ed un’ambulanza.

