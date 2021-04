Inaugurazione Murales a Reggio Calabria, Falcomatà risponde alle critiche: “basta strumentalizzazioni, ecco quanto sono costate le opere”. Marra: “la città si dichiara antifascista” [FOTO E VIDEO INTERVISTE]

25 Aprile 2021 15:29

Due murales dedicati al partigiano Malerba e a Teresa Gullace, morti per difendere i principi di Libertà e Democrazia: l’evento di Reggio Calabria per il 25 aprile

“La polemica mi fa sorridere, senza il 25 aprile non ci sarebbe stata la possibilità di chi critica di poterlo fare. Oggi ognuno di noi ha la possibilità di manifestare il proprio pensiero”. Risponde così ai nostri microfoni il Sindaco Giuseppe Falcomatà in merito alle accuse rivolte dai Consiglieri comunali di Minoranza sulla vicenda relativa ai murales realizzati in via Enna nel quartiere Botteghelle di Reggio Calabria. L’inaugurazione ufficiale è avvenuta questa mattina 25 aprile, proprio in occasione della Festa della Liberazione. I maestosi disegni sono dedicati al partigiano Pasquale Brancatisano, nome di battaglia Malerba, e Teresa Gullace, uccisa dai tedeschi e divenuta simbolo di libertà, difendono i valori della Resistenza e della Democrazia.

“Chi ci accusa dice che questi soldi potevano essere spesi diversamente, io rispondo che questi non sono immobili comunali ma dell’Atep – afferma il Sindaco Falcomatà – . Le opere non sono costate 210 mila euro, è drammatico che rappresentanti istituzionali non sappiano leggere le delibere. Sono stati utilizzati i fondi dei Patti per il Sud, destinanti anche ad attività di riqualificazione dei quartieri attraverso l’arte e la cultura. La somma totale è di 210 mila euro, questi saranno costati circa un decimo”. Il Sindaco ha poi spiegato come è avvenuto il bando per la scelta degli artisti chiamati a realizzare i murales.

Intervenuto poi ai microfoni di Strettoweb l’artista Daniele Geniale, autore di uno dei due murales (tutte le FOTO nella gallery scorrevole in alto). “L’opera si chiama ‘Memoria e Libertà’, è un pensiero dell’importanza appunto della memoria come “anticorpo” utile a curare la nostra storia e a non farci ricadere negli stessi errori”, ha spiegato. “Sono la rappresentanza perfetta di questa ricorrenza – ha infine detto il Presidente del Consiglio comunale Vincenzo Marra – . Sia il partigiano Malerba che Gullace hanno quel dono di umanità che ognuno di noi dovrebbe avere. Sono due esempi importanti, invito la cittadinanza a dare un’occhiata a questi murales, Reggio si dichiara antifascista”. Di seguito i link per i VIDEO delle interviste complete.