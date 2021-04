16 Aprile 2021 17:42

Inaugurata a Taormina una nuova cabina elettrica all’interno del Teatro Antico. Ben mimetizzata e dotata di innovativi sistemi di telecontrollo, garantirà un’elevata qualità del servizio elettrico al Teatro e ad altre forniture presenti nell’area circostante

Nel rispetto delle vigenti norme anti Covid, è stata inaugurata stamattina la nuova cabina elettrica che E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione, ha realizzato all’interno dell’area del Teatro Antico di Taormina. Alla cerimonia erano presenti l’Assessore Regionale dei Beni Culturali, Alberto Samonà, la Direttrice del Parco Archeologico Naxos-Taormina, Gabriella Tigano e il Sindaco di Taormina, Mario Bolognari. Per E-Distribuzione erano, invece, presenti Giuseppe Santino, Responsabile Area Lazio-Sicilia, e Felice Sallustio, Responsabile Zona Messina. Considerato il pregio dell’area, la nuova cabina è stata realizzata, opportunamente mimetizzata, in uno spazio messo a disposizione dal Parco, nei pressi dell’ingresso del Teatro. Nella nuova cabina sono stati installati innovativi sistemi di telecontrollo che permettono ai tecnici dell’azienda di gestirla, in tempo reale, anche da remoto, limitando l’impatto e la durata di eventuali disservizi. Tale dotazione tecnologica consentirà, quindi, di assicurare un’elevata qualità del servizio elettrico sia al Teatro Antico, sia ad altre forniture di cittadini e imprese presenti nell’area circostante, anch’esse alimentate elettricamente da tale impianto. La sua realizzazione ha consentito, inoltre, di dismettere la cabina elettrica, anch’essa ubicata all’interno della stessa area, che, dagli anni ’50, svolgeva tale servizio. Lo spazio liberato potrà, così, essere utilizzato dal Parco per offrire altri servizi ai tanti visitatori del Teatro. Complessivamente, i lavori per la sua realizzazione sono durati circa un anno.