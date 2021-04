Calabria in prima visione su Rai 3: in onda “Lo Spietato”, film drammatico con Riccardo Scamarcio

23 Aprile 2021 22:20

Storia di ‘ndrangheta ambientata nella periferia di Milano: un film di Renato De Maria

E’ in onda questa sera su Rai 3 il film drammatico, in prima visione tv, “Lo spietato”, di Renato De Maria con Riccardo Scamarcio, Sara Serraiocco, Alessio Praticò. A sedici anni, il protagonista Santo Russo lascia la Calabria con sua madre e il fratellino per raggiungere il padre, ex componente della ‘ndrangheta. La famiglia si stabilisce a Romano Banco, nella periferia di Milano, dove Santo inizia a lavorare come facchino e stringe amicizia con Mario Barbieri, figlio del titolare della salumeria del paese; qui inizia a parlare anche il dialetto milanese Dalle rapine, ai sequestri di persona, fino alla raffinazione dell’eroina, un’ascesa criminale in collegamento con la ‘ndrangheta in Lombardia, che si concluderà per l’uomo come collaboratore di giustizia.