Recovery Plan, il Sindaco di Catania: “Ci aspettavamo più attenzione verso il Sud, Ponte sullo Stretto ancora grande assente”

28 Aprile 2021 16:46

Le parole del Sindaco di Catania, Salvo Pogliese, sul Recovery Plan, sulle risorse al Sud e sull’assenza del Ponte sullo Stretto

“L’occasione irripetibile del Recovery Plan ci aspettavamo fosse più attenta verso il Sud del Paese con un coinvolgimento maggiore degli enti locali che rappresentano la frontiera di prossimità delle istituzioni con i cittadini. Invece, pur rispettando le buone intenzioni del Governo Draghi, dobbiamo prendere atto che ci sono una serie di impegni generici, con il Ponte sullo Stretto di Messina ancora una volta grande assente dai programmi dell’Esecutivo e una nuova penalizzazione per l’Isola e tutto il Mezzogiorno”. Sono le parole Sindaco di Catania, Salvo Pogliese, in diretta a Rainews.

“Purtroppo non può bastare la previsione del 40% delle risorse per il Sud per sanare il gap con il nord del Paese – aggiunge – Il Mezzogiorno dell’Italia avrebbe bisogno di investimenti davvero più imponenti e incisivi. Come fece la Germania che in meno di dieci anni riuscì a colmare il divario tra l’Est e l’Ovest del Paese tedesco. I Comuni, inoltre, al momento non hanno alcuna contezza dei programmi di dettaglio, se non indiscrezioni sulle opere infrastrutturali da realizzare, che nessuno però non è in grado confermare. Da questo punto di vista, purtroppo i sindaci non possono che ritenersi insoddisfatti del Recovery Plan, perché siamo di fronte a un’esclusione immotivata degli organi elettivi espressione del territorio, da una fase fondamentale per lo sviluppo della nazione”.