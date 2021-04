Serie B, il recupero della 30ª giornata: pari e tanti gol in Pordenone-Pisa

24 Aprile 2021 18:00

E’ appena terminato il recupero della 30ª giornata di Serie B tra Pisa e Pordenone: la nuova classifica

Sosta forzata in Serie B in questo weekend, dopo il caso Pescara, ma verranno disputati i recuperi per permettere a tutte le 20 compagini di arrivare alle ultime quattro gare – che si giocheranno tra l’1 e il 10 maggio – con lo stesso numero di partite giocate. E’ appena terminato, a tal proposito, il recupero della 30ª giornata tra Pordenone e Pisa: 2-2 il risultato finale. Al botta e risposta Marconi-Ciurria del primo tempo ha risposto definitivamente Zammarini dopo che Marconi aveva riportato avanti gli ospiti a ridosso dell’intervallo. Di seguito la nuova classifica, il programma dei recuperi in settimana, la marcatori e il prossimo turno.

RECUPERI SERIE B

SABATO 24 APRILE

ore 16:00

Giornata 30: Pordenone-Pisa 2-2

MARTEDI’ 27 APRILE

ore 14:00

Giornata 34: Pescara-Entella

ore 16:00

Giornata 32: Empoli-Chievo

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 66 Lecce 61 Salernitana 60 Monza 55 Venezia 53 Cittadella 50 Spal 50 Chievo 48 Reggina 47 Brescia 44 Pisa 44 Cremonese 43 Vicenza 41 Pordenone 41 Frosinone 40 Ascoli 37 Cosenza 32 Reggiana 31 Pescara 28 Entella 22



CLASSIFICA MARCATORI SERIE B

Coda (Lecce) 21 reti Mancuso (Empoli) 17 reti Forte (Venezia) 12 reti Meggiorini (Vicenza) 11 reti Aye (Brescia) 11 reti Tutino (Salernitana) 11 reti Valoti (Spal) 11 reti Marconi (Pisa) 11 reti Diaw (Pordenone/Monza) 10 reti Ciofani (Cremonese) 10 reti Ciurria (Pordenone) 9 reti Aramu (Venezia) 9 reti Bajic (Ascoli) 9 reti

PROSSIMO TURNO SERIE B (35ª GIORNATA)

SABATO 1 MAGGIO

ore 14:00

Ascoli-Empoli

Brescia-Spal

Cosenza-Pescara

Cremonese-Reggina

Entella-L.R. Vicenza

Frosinone-Pisa

Lecce-Cittadella

Reggiana-Pordenone

Salernitana-Monza

Venezia-Chievo