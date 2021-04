Il presidente dell’Automobile Club di Reggio Calabria ha incontrato il segretario della Confarca

29 Aprile 2021 16:44

Nei giorni scorsi presso gli uffici dell’Automobile Club di Reggio Calabria, il Presidente, Giuseppe Martorano ha incontrato il segretario della CONFARCA (Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici) Antonio Perpiglia, che ha portato alla “nostra attenzione un tema particolarmente sentito dagli automobilisti, quello relativo al rinnovo della patente speciale, da ben 2 anni chi deve rinnovare la patente, è costretto a spostarsi nelle provincie limitrofe per la mancata funzionalità della Commissione Medica Locale di Idoneità alla guida. Ad oggi sono migliaia le pratiche per il rilascio/rinnovo di patenti che devono essere evase ed appare quanto mai surreale che un cittadino di Reggio Calabria, portatore di handicap o invalido, debba recarsi nelle città di Vibo Valentia o Catanzaro per il disbrigo di una pratica ordinaria, con tutti i problemi che ne derivano, soprattutto in questo periodo difficile dovuto alla pandemia ed alle difficoltà dovute agli spostamenti per esigenze lavorative e familiari. Come Presidente provinciale dell’Automobile Club non posso che ribadire il disagio che questo disservizio crea, in special modo in persone affette da particolari patologie, ed invitare il Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, dr. Gianluigi Scaffidi, ad adottare le misure necessarie al celere ripristino della funzionalità della Commissione”.