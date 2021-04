“Il Palermo pensa a Taibi”, ma il ds della Reggina smentisce: “Troppe fake news sul mio conto” [FOTO]

26 Aprile 2021 16:22

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ha smentito la notizia secondo cui il Palermo è interessato a lui

Continuano a rincorrersi le notizie in merito al futuro di Massimo Taibi, attualmente alle prese col Covid. Dopo la notizia di qualche giorno fa di Tuttomercatoweb in riferimento ad un possibile addio a fine stagione (con arrivo di Mirabelli), lo stesso noto portale scrive oggi di un interessamento del Palermo nei confronti del ds. “Si profila una separazione a fine stagione tra Renzo Castagnini e il Palermo – si legge – Secondo quando raccolto dalla redazione di TMW il club rosanero per la stagione del rilancio dopo i problemi dell’annata attuale avrebbe messo nel mirino Massimo Taibi, attuale ds della Reggina in Serie B”.

Taibi, che qualche giorno fa in un‘intervista alla Gazzetta del Sud aveva detto che “certe cose mi hanno fatto più male del Covid” (proprio in relazione a questa notizia), questa volta ha smentito tramite i propri canali social: “In questi giorni leggo troppe fake news sul mio conto: una testata giornalistica prima mi vede lontano dalla Reggina e poi vicino al Palermo. Fake news entrambe!”.