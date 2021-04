Il “PalaRescifina” diventa centro Hub: il Messina Volley collabora e programma la ripartenza dell’attività

26 Aprile 2021 12:15

Il “PalaRefiscina, sede delle gare anche del Messina Volley, diventerà centro Hub Vaccinale: le parole del dg Mario Rizzo

Prossimamente aprirà il nuovo centro Hub vaccinale presso il PalaSport “Rescifina” San Filippo a Messina, in cui trova collocazione anche la “nostra” Palestra Annessa, anch’essa utilizzata per questa importante e necessaria iniziativa a tutela della salute pubblica in un momento particolarmente drammatico come quello che stiamo vivendo a livello mondiale. Il Messina Volley, gestore fino al 31 luglio 2021 della Palestra Annessa, con grande spirito di responsabilità ha collaborato per agevolare, per quanto di propria competenza, i lavori della Protezione Civile per l’attivazione del vaccinale.

“Auguriamo e speriamo che il nostro ‘sacrificio sportivo’ – ha commentato il direttore generale del club Mario Rizzo – nel dover rinunciare, momentaneamente, a quella che è la nostra ‘casa’ da ben 15 anni, sia utile a salvaguardare la salute di migliaia di concittadini. Intanto ci prepariamo a programmare la continuità dell’attività sportiva in un quadro pandemico, nell’immediato futuro, che permetta in tutta sicurezza la pratica della pallavolo. Siamo convinti che, in uno scenario globale economico e sociale completamente diverso rispetto a quello pre-pandemico, occorre ripartire da zero a livello gestionale ed organizzativo, attuando iniziative nell’ottica di una visione completamente nuova ed idonea per poter affrontare i nuovi scenari che ci troveremo nel dopo-pandemia. Sarà nostra cura – ha concluso il dirigente giallo-blu –, nell’interesse esclusivo dello sport in generale e, in particolare di quello svolto dalle nostre atlete dal settore giovanile alla prima squadra, attuare tutte quelle iniziative ritenute idonee al raggiungimento degli scopi statuari della nostra società sportiva a beneficio della comunità”.

Ufficio Stampa Messina Volley