Il consiglio comunale di San Luca ringrazierà i Carabinieri per la cattura del latitante “Ciccio Pakistan, il Nuovo Sindacato Carabinieri sarà presente

16 Aprile 2021 22:48

Riccio: “Martedì prossimo a San Luca ci sarà un consiglio comunale che sicuramente sarà identificato come storico per la sua valenza politica e sociale per aver messo all’ordine del giorno il plauso ed il ringraziamento ai Carabinieri che hanno arrestato il boss Francesco Pelle, conosciuto come Ciccio Pakistan”

“Martedì prossimo a San Luca ci sarà un consiglio comunale che sicuramente sarà identificato come storico per la sua valanza politica e sociale per aver messo all’ordine del giorno il plauso ed il ringraziamento ai Carabinieri che hanno arrestato il boss Francesco Pelle di San Luca, conosciuto come Ciccio Pakistan”. Lo dichiara Fabio Riccio Segretario Provinciale del Nuovo Sindacato Carabinieri di Catanzaro e delegato per la Segretaria Regionale della Calabria, che preannuncia la presenza a San Luca per fare un plauso al Sindaco Bruno Bartolo per aver preso in considerazione la proposta del consigliere comunale Giuseppe Brugnano.