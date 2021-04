C’è la prima nuova squadra della Serie B 2021-2022: il Como batte l’Alessandria nella gara degli ex Reggina e conquista la promozione

25 Aprile 2021 17:47

Il Como festeggia il salto in Serie B dopo aver battuto l’Alessandria nello scontro diretto del girone A di Serie C ricco di ex Reggina

I campionati professionistici iniziano ad emettere i primi verdetti: in Serie C si sta giocando la penultima giornata. Nel girone A, partita ricca di ex Reggina: nello scontro diretto tra Como e Alessandria i locali vincono e conquistano il salto in Serie B. Tra i padroni di casa, esultano gli ex difensori amaranto Bertoncini e Solini, mentre gli ospiti di Corazza, Blondett, Rubin e Cosenza entrano ai playoff da secondi. Decisiva la doppietta di Gabrielloni e nella città lombarda è grande festa con i tifosi che sono scesi in strada per festeggiare.