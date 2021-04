Canottaggio, giornata storica per il Circolo Velico Reggio: Cirillo Vincenzo conquista i primi punti a livello nazionale

26 Aprile 2021 12:38

Canottaggio, Cirillo Vincenzo del Circolo Velico Reggio conquista i primi punti a livello nazionale

Domenica 25 aprile nella splendida cornice del mar piccolo di Taranto si è svolta la seconda gara Regionale di canottaggio, valida per la selezione ai meeting nazionali. A rappresentare la Calabria era presente Cirillo Vincenzo del Circolo Velico Reggio. L’atleta del sodalizio reggino ha conquistato un quarto posto nella disciplina del singolo senior, mancando il bronzo per pochissimi metri, e un quinto posto nella disciplina del quattro di coppia senior . I piazzamenti ottenuti nella regata, hanno consentito, per la prima volta nella storia del circolo di Reggio Calabria, di ottenere punti valevoli per la classifica nazionale.

“Per me è un onore portare in giro per l’Italia i colori del Circolo Velico e il nome di Reggio Calabria – commenta Cirillo Vincenzo a fine gara – dedico i risultati ottenuti finora, in primis a mia moglie e ai miei figli a cui spesso sottraggo del tempo per gli allenamenti e per le gare e poi alla Società che con grandi sforzi economici, in un periodo delicato come questo, mi permette di partecipare a manifestazioni di questo livello”. Il prossimo appuntamento remiero si terrà a metà Maggio in località ancora da definire con la speranza di vedere il Circolo Velico Reggio sez. Canottaggio sempre protagonista.