“Il Centro Nemo Sud non deve chiudere”, lettera aperta della Uil al rettore dell’Università di Messina

30 Aprile 2021 10:52

“Il Centro Nemo Sud non deve chiudere, garantire ad ogni costo i livelli essenziali di assistenza”, lettera aperta della Uil al rettore dell’Università di Messina

Di seguito la lettera aperta della Uil al rettore dell’Università di Messina:

Al Magnifico Rettore dell’Università di Messina

E p.c. A S. E. il Sig. Prefetto di Messina

E p.c. All’Assessore Regionale alla Salute

E p.c. Al Commissario Straordinario dell’A.O.U. Policlinico “Gaetano Martino”

Siamo assolutamente persuasi che quando si devono garantire ad ogni costo i livelli essenziali di assistenza per oltre cinquemila pazienti particolarmente fragili affetti da gravi patologie (SLA, SMA, distrofia muscolare, neuropatie periferiche, ecc.), nonché il posto di lavoro per 55 professionisti che hanno maturato importanti esperienze professionali in un settore sanitario delicatissimo, tutti indistintamente, senza eccezione alcuna, si dovrebbero impegnare per risolvere qualsiasi problema: senza se e senza ma! Purtroppo, la definitiva chiusura del Centro Nemo Sud, con le enormi conseguenze sanitarie e sociali che ne deriveranno, rischia di essere dietro l’angolo a causa della cinica volontà e della grave insipienza di ben determinati soggetti istituzionali. Infatti, il 30 giugno prossimo oltre 5.000 pazienti e i 55 lavoratori che garantiscono prestazioni fondamentali a favore della vasta utenza siciliana e calabrese rischiano l’interruzione di un servizio essenziale che comporterà anche la perdita dei posti di lavoro. Appare del tutto ovvio che la Uil e Uil Fpl scenderanno in campo per avviare tutte le iniziative, nessuna esclusa, finalizzate a difendere il diritto alla salute di soggetti particolarmente fragili e per salvaguardare i livelli occupazionali: il Centro Nemo Sud non si tocca. La Uil e la Uil Fpl di Messina esprimono profondo stupore in merito all’assenza del Magnifico Rettore dell’Università di Messina e del Commissario Straordinario dell’A.O.U. Policlinico di Messina, i quali inspiegabilmente hanno disertato la riunione del Collegio dei fondatori dell’ente gestore del Centro Clinico Nemo Sud convocato, qualche giorno fa, per discutere e superare le gravi criticità in atto esistenti con lo scopo di rasserenare le migliaia di famiglie dei pazienti fruitori delle importanti prestazione specialistiche erogate dal Centro Nemo Sud e contestualmente di rassicurare i 55 lavoratori che da molti anni stanno svolgendo con grandissima professionalità la loro attività in tale importante struttura sanitaria. Ciò premesso, rammentiamo alla S.V. che in data 26 aprile c.a. Le abbiamo inviato specifica PEC per chiedere un urgente incontro allo scopo di individuare la giusta soluzione finalizzata al mantenimento in vita del Centro Nemo Sud. Purtroppo, a tutt’oggi la nostra nota è ancora priva di riscontro. Pertanto, si coglie l’occasione per reiterare, ancora una volta, la richiesta di un urgente incontro che auspichiamo possa realizzarsi nel più breve tempo possibile.

Il Segretario Provinciale UIL FPL Messina Il Segretario Generale UIL Messina

Giuseppe Calapai Ivan Tripodi