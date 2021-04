Ierace (Urmig): “la sanità calabrese è senza pace, il Decreto Calabria quando darà i suoi benefici?”

14 Aprile 2021 13:36

“La Sanità Calabrese che sia fanalino di coda dell’Italia intera è un caso conclamato forse solo a qualche altra piccola regione possiamo contendere il più nefasto dei primati. Sanità Calabrese che non esiste o per puntualizzare quei pochi nosocomi aperti dove lavorano tra molteplici difficoltà bravissimi professionisti medici, infermieri, operatori socio sanitari e le altre figure che ruotano affinché qualcuno di quella macchina ormai obsoleta si faccia carico di un restyling o meglio ancora si proceda con investimenti che tardano o per meglio dire vengono impegnati non per tutelare la salute pubblica ma per altro. Su diciotto ospedali chiusi qualche reparto riapre a singhiozzo facendo passare l’ordinario a un traguardo eccellente ma di cosa parliamo!! Deturpata da anni e anni di promesse da fantomatici politici collusi con il malaffare su un argomento che è di primaria importanza “La salute di ogni Calabrese e non solo”. E’ quanto scrive in una nota Giuseppe Ierace, rappresentante legale Urmig.