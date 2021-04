Il Governo dice sì ai tifosi allo stadio a Roma all’Europeo, Gravina: “Ringrazio Speranza”

6 Aprile 2021 19:30

Gravina si congratula con Speranza per aver detto sì ai tifosi allo stadio a Roma a Euro 2020

Il Governo, nella persona del Ministro della Salute Roberto Speranza, ha detto sì ai tifosi allo stadio all’Olimpico di Roma a giugno per le quattro partite di Euro 2020 che si svolgeranno in Italia.

“Nel pomeriggio – si legge nella nota ufficiale della Figc – il presidente federale Gabriele Gravina ha ricevuto una nota da parte del Ministro della Salute Roberto Speranza con oggetto la presenza di pubblico in occasione delle partite del campionato Europeo che si aprirà a giugno. ‘La disponibilità acquisita dal Governo italiano è un ottimo risultato che fa bene al Paese, non solo al calcio – ha dichiarato Gravina – Ringrazio in particolare il Ministro della Salute Roberto Speranza perché ci ha comunicato di aver dato incarico al CTS di individuare le migliori soluzioni che consentiranno la presenza di pubblico allo stadio Olimpico di Roma nel mese di giugno in occasione del prossimo campionato Europeo. In un momento tanto complesso, è stata comunque manifestata chiaramente la volontà di veder confermata la presenza italiana a questo grande evento, dando fiducia alla FIGC. Collaboreremo in maniera sinergica con la Sottosegretaria Valentina Vezzali che ci sta accompagnando in questo percorso. Ci è stato inviato un segnale in forte prospettiva sulla ripresa che noi trasferiremo prontamente alla UEFA'”.